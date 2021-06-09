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زامو.. أقدم بيت يتحول إلى قاعة للعرض الفني في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T20:40:49+0000
زامو.. أقدم بيت يتحول إلى قاعة للعرض الفني في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ تحول واحد من أقدم البيوت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان الى معرض (غاليري) باسم زامو للأعمال التشكيلية لجميع الفنانين في اقليم كوردستان والعراق.

والبيت يعود للكاتب والسياسي الكوردي ابراهيم احمد في مدينة السليمانية والذي بني منذ تأسيس مدينة السليمانية قبل حوالي 130 عاماً.

وقال المشرف على معرض زامو، دلشاد بهاء الدين لوكالة شفق نيوز، إن هذا البيت موجود منذ تأسيس مدينة السليمانية ويعتبر من أقدم البيوت في المدينة وتحول إلى مبنى للفن من قبل عقيلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، السيدة هيرو ابراهيم احمد "وفاءً لعائلتها ولمدينتها عام 1995 ليبقى مكانا يدل على قدم تاريخ المدينة تاريخي للمدينة وقاعة لعرض لوحات والأعمال التشكيلية للفنانين".

من جهته أشار مدير متحف السليمانية هاشم حمه عبدالله في حديث لوكالة شفق نيوز، ان تحويل البيوت القديمة والمباني الى متحف للفن او غاليري لعرض انتاج الفنانين يعتبر تقليدا في كل انحاء العالم وهي من بوادر الوعي الثقافي المجتمعي لهذا البلد، ومزج بين الماضي والحاضر في اجواء فنية يرتادها الزائرين والسياح على مر العصور".

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