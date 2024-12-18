إزالة وتفجير 530 لغما وذخيرة غير منفلقة في دهوك

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة لشؤون الألغام في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، عن إزالة وتفجير 530 لغما وذخيرة غير منفلقة، في المحافظة، مزروعة منذ ستة عقود.

وقال مسؤول إعلام المديرية ريكير بيسفكي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن فريق ازالة الألغام والذخائر، نفذ عملية ناجحة في قرية كواشي التابعة لمنطقة سميل حيث تمت إزالة وتفجير 530 لغما وذخيرة غير منفلقة".

وأوضح بيسفكي أن "هذه الألغام والذخائر تم جمعها من مناطق متعددة في محافظة دهوك من قِبل فرق المديرية وتنوعت بين قذائف مدفعية وقذائف هاون وصواريخ RPG ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدبابات والمركبات العسكرية".

وأكد بيسفكي، أن "عمليات الإزالة تهدف الى حماية الأهالي وتعزيز الأمان في المنطقة".

وأشار إلى أن "هذه الألغام والمتفجرات التي تمت إزالتها قد زرعت قبل أكثر من ستة عقود من قِبل الجيش العراقي بالإضافة إلى حزب العمال الكوردستاني".

وتشكل هذه المتفجرات خطرا مستمرا على حياة المدنيين في مناطق واسعة من محافظة دهوك مما يتطلب جهودا مستمرة لازالتها وضمان سلامة الأهالي.