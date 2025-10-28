إزالة مدينة أربيل من قائمة المدن الملوثة عالمياً

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، أن مدينة أربيل كانت قد أُدرجت في العام 2024 ضمن قائمة المدن الملوّثة من قبل المنظمة النرويجية للبيئة، إلا أنها في العام 2025 خرجت من تلك القائمة بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.

وقال محافظ أربيل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف هذا الشهر، تمت معالجة تلوث المياه في عشرة مواقع مختلفة، وأُغلِقت 271 مطعماً مخالفاً، كما أُعيد تأهيل 120 مغسلة سيارات، وتمت إحالة 53 شخصاً إلى القضاء، إلى جانب ذلك، أُغلِقت هذا العام 84 محطة غسيل سيارات، وأُحيل قسم منها أيضاً إلى المحكمة".

وأشار خوشناو إلى أن "من بين الأسباب التي ساهمت في تحسّن نظافة المدينة، تنفيذ مشروع الإنارة بالطاقة المستدامة وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة"، موضحاً أنه "في مركز أربيل وحده تم إيقاف عمل 3,776 مولدة كانت تستهلك يومياً ما بين 35 إلى 45 ألف برميل من الگاز".

وختم بالقول إن "الدعم للمشاريع البيئية والإجراءات الخضراء كان له دور أساسي في جعل بيئة مدينة أربيل أنظف وأكثر استدامة".