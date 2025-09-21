زاخو: 100 شركة تسجل حضورها في المعرض التجاري الأول (صور)

شفق نيوز- دهوك

سجّلت أكثر من 100 شركة من دول متعددّة، يوم الأحد، حضورها في المعرض التجاري الأول من نوعه في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

وافتتحت إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، أعمال المعرض - الذي يستمر لمدة أربعة أيام - بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة زاخو عبد اللطيف عثمان، إن "الهدف من هذا المعرض هو تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتعزيز السياحة في المدينة".

وأشار عثمان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "زاخو تتمتع بموقع استراتيجي مهم كونها تقع على المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، فضلاً عن وجود معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا الذي يمنحها أهمية تجارية كبيرة".

وأوضح أن "أكثر من 100 شركة من مختلف دول العالم تشارك في هذا الحدث، حيث تعرض منتجات متنوعة تشمل المواد الغذائية ومواد البناء والسيارات، إضافة إلى مشاركة شركات متخصصة في القطاع السياحي".

كما أضاف، أن "المعرض سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب في المدينة، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي، لاسيما وأن زاخو تزخر بالعديد من المواقع والمرافق السياحية المهمة".

وتشهد مدن إقليم كوردستان معارض تجارية واستثمارية وعقارية منوّعة، وغيرها من معارض تشهد حضوراً مميّزاً للشركات العالمية وتستقطب الزوّار من مختلف مدن العراق.