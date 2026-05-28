زاخو ودهوك تنتعشان بالسياح في عيد الأضحى وتتجهزان لاستقبال المزيد

شفق نيوز- زاخو/ دهوك

أعلنت مديريتا السياحة في إدارة منطقة زاخو المستقلة ومحافظة دهوك، يوم الخميس، عن تسجيل حركة سياحية نشطة مع بدء عطلة عيد الأضحى، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزوار إلى مستويات قياسية مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال مسؤول إعلام السياحة في ادارة زاخو المستقلة بيوار سندي، لوكالة شفق نيوز إن "المناطق السياحية في زاخو شهدت منذ ساعات الصباح، توافدا كبيرا للسياح"، موضحا أن "أكثر من 45 حافلة كبيرة دخلت حتى الآن إلى حدود الإدارة المستقلة، إلى جانب استمرار وصول حافلات أخرى ومركبات صغيرة تقل زوارا من مختلف المناطق".

وأضاف أن "فرق مديرية السياحة وبالتنسيق مع الإدارة المستقلة والجهات المعنية، تواصل جولاتها الميدانية لمراقبة المصايف والمطاعم والكافيتريات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياح"، مؤكداً أن "الخدمات هذا العام شهدت تحسنا واضحا ولم تسجل أية مشاكل تتعلق بالمرافق السياحية".

وأشار سندي إلى أن "طبيعة زاخو وبيئتها الامنة وتراثها وضيافة أهلها ساهمت في زيادة إقبال السياح المحليين والعرب والأجانب على حد سواء"، لافتا إلى أن "المشاريع السياحية الجديدة وترميم المواقع الاثرية وتوسعة المصايف انعشت القطاع السياحي بشكل ملحوظ".

وبين أن "عدد السياح الذين زاروا زاخو العام الماضي تجاوز المليون سائح"، متوقعاً "استمرار الارتفاع هذا العام مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتطوير الأماكن السياحية من باتيفا وحتى رزكاري، فضلا عن التوسع في المصايف الجديدة بالمناطق الجبلية التي تشهد استقرارا امنيا افضل".

من جهتها أكدت مديرية السياحة في دهوك أن المحافظة استكملت استعداداتها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد من خلال تجهيز الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية وتنفيذ خطط خدمية بإشراف مباشر من المديرية العامة للسياحة.

وقال مسؤول إعلام المديرية شمال جعفر، لوكالة شفق نيوز إن "الفرق المختصة اجرت زيارات ميدانية إلى السيطرات الرئيسية التي تشهد دخول السياح إلى المحافظة"، مشيرا إلى أن "التوقعات تشير إلى استقبال ما بين 7 إلى 8 آلاف سائح يوميا خلال أيام العيد".

وأضاف أن "المديرية وزعت أدلة سياحية وبطاقات تعريفية تتضمن أرقام الشكاوى والخط الساخن ورمز الاستجابة السريعة الخاص بالدليل السياحي، إلى جانب منشورات توعوية تتعلق بحماية البيئة فضلا عن نشر صور وفيديوهات ترويجية للمواقع السياحية في دهوك عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن "غالبية السياح القادمين إلى دهوك هم من محافظات إقليم كوردستان إلى جانب أعداد كبيرة من الزوار القادمين من وسط وجنوب العراق"، موكداً أن "الإقبال السياحي خلال هذا العيد أفضل بكثير من عيد الفطر الماضي".

وعزا جعفر، ذلك إلى "تحسن الأوضاع الأمنية وانتهاء الامتحانات المدرسية إضافة إلى الخطط والبرامج التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان لدعم القطاع السياحي وتطوير خدماته".

بدوره قال مسؤول الفنادق والمطاعم في دهوك احسان عيسى، لوكالة شفق نيوز إن "الحركة السياحية خلال أيام العيد الحالية تشهد ازدحاما جيدا نتيجة توافد المجاميع السياحية من وسط وجنوب العراق، إلى جانب السياحة الداخلية القادمة من محافظات إقليم كوردستان"

وأضاف أن "نسبة اشغال الفنادق في دهوك وصلت الى نحو 90 بالمئة خلال أيام العيد الأربعة"، مشيرا إلى أنها "لم تصل حتى الآن إلى الإشغال الكامل".

وأوضح أن "الموسم الحالي يعد أفضل من عطلة العيد الماضية التي تزامنت مع فصل الشتاء وفترة الدوام المدرسي لكنه أقل من الموسم ذاته في العام الماضي".

وأرجع ذلك إلى عدة عوامل بينها "الأوضاع الاقتصادية وتأثير انتشار المزارع والفلل الخاصة التي يلجأ إليها السياح بدلا من الفنادق، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على القطاع الفندقي".

وأكد أن "الحجوزات الحالية من المتوقع أن تبقى عند مستوياتها الحالية خلال الأيام المقبلة دون تسجيل ارتفاعات كبيرة جديدة".

من جانبه قال عباس علي، وهو سائح قادم من محافظة بابل، لوكالة شفق نيوز إن "الأجواء في دهوك هذا العام تتميز باعتدال درجات الحرارة والطبيعة الخضراء المنتشرة في مختلف المناطق السياحية".

وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها هذه المناظر الطبيعية خلال هذا الوقت من السنة"، مشيرا الى أن "الأجواء تشبه فصل الربيع أكثر من الصيف".

ولفت إلى أن "بعض المناطق السياحية لم تفتح بشكل كامل حتى الآن"، مرجحا أن يكون السبب "عدم وصول فصل الصيف بشكل فعلي الى مناطق دهوك الجبلية".