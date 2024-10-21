زاخو.. مقتل شخص داخل مزرعته وأصابع الاتهام تشير للعماليين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الاثنين، بمقتل شخص داخل مزرعته في قضاء باتيفا شمال زاخو.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان القتيل المدعو حجي عمر كان يعمل في مزرعته عندما تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين باستخدام سلاح كاتم للصوت، مما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات نارية.

واشار المصدر الى وجود اشتباه في تورط عناصر من حزب العمال الكوردستاني في عملية الاغتيال دون الكشف عن تفاصيل اضافية حول دوافع الحادث او الجهات التي قد تكون وراءه.