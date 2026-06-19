مقتل شاب في دهوك وإصابة 11 شخصاً بانفجار أسطوانة غاز بزاخو

شفق نيوز- دهوك/ زاخو

أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بمقتل شاب على يد عمه بسبب خلافات بينهما، فيما أصيب 11 شخصاً بحروق متفاوتة جراء انفجار أسطوانة غاز أثناء إعداد الخبز في زاخو.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً قتل فجر اليوم داخل مستشفى الطوارئ في مدينة دهوك بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل عمه.

وبين أن "دخل الجاني إلى حيث يتواجد ابن شقيقه وأطلق النار عليه من سلاح مزود بكاتم للصوت، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأشار المصدر إلى أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن الجريمة مرتبطة بخلافات اجتماعية فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابساتها.

ولم يصدر حتى ساعة إعداد هذا الخبر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية بشأن إلقاء القبض على المتهم من عدمه.

وعلى صعيد مغاير، أبلغ مصدر حكومي في إدارة زاخو المستقلة وكالة شفق نيوز، بأن عائلة وعدداً من الضيوف كانوا جالسين في حديقة المنزل بحي "شقان" وسط مدينة زاخو لإعداد خبز "الرقيق" عندما حصل تسرب للغاز من الأسطوانة أعقبه اندلاع النيران وأصيب القريبين منها.

وأوضح أن المصابين ست نساء وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات ونصف و56 عاماً، مبيناً أن جميع المصابين نقلوا في البداية إلى مستشفى الطوارئ في زاخو لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف المصدر أن بعض الإصابات وصفت بـ"الخطيرة"، الأمر الذي استدعى تحويل جميع المصابين إلى مستشفى الحروق في محافظة دهوك لتلقي العلاج التخصصي.

وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث فيما حضر الدفاع المدني والشرطة إلى موقع الحادث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.