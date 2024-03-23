زاخو: لا خسائر بالأرواح جراء الفيضان وجميع المتضررين سيتم تعويضهم قبل العيد

شفق نيوز/ أعلن المشرف على إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان كوهدار شيخو، يوم السبت، عدم تسجيل خسائر بالأرواح جراء الفيضان الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي.

وقال شيخو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تعويض 410 أُسر متضررة من الفيضان في زاخو ضمن المرحلة الاولى للتعويضات التي أطلقتها حكومة اقليم كوردستان".

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل أسراً أخرى متضررة، مؤكدا أنه قبل حلول عيد الفطر سيتم تعويض جميع المتضررين من الفيضان.

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن الحكومة الاتحادية لم تقدم اي مساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق شاسعة بالمحافظة، وخلّفت خسائر بشرية واضراراً ماديةً فادحةً.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الحكومة العراقية لم تقدم لغاية الآن اية مساعدات إلى المتضررين من الفيضانات، ولم تتواصل معنا كمحافظة دهوك، ولم تعبر عن تضامنها، باستثناء محافظ نينوى قام بزيارتنا، وقدم لنا مجموعة من المعونات، ونحن نشكره على ذلك".

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك الأسبوع الماضي جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم حينها خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.