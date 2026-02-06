زاخو.. إصابات في حريق بمخيم "باجد كندالا" للنازحين (صور)

شفق نيوز- زاخو

أفاد مصدر حكومي في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، مساء الجمعة، بإصابة امرأة وفتاة إثر حريق اندلع داخل مخيم "باجد كندالا" للنازحين الواقع جنوب الإدارة، وذلك في ثاني حريق يشهده المخيم خلال أقل من شهرين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الحريق اندلع في إحدى خيم النازحين داخل المخيم ما أسفر عن إصابة شخصين هما امرأة وفتاة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

يذكر أن مخيم "باجد كندالا" للنازحين يشهد بين فترة وأخرى حوادث حريق آخرها حريق اندلع في سوقه في 27 كانون الأول/ديسمبر 2025، مما سبب أضراراً مادية كبيرة بحسب ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز في حينها.

ويقع مخيم "باجد كندالا" في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان العراق قرب منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا، ويعيش فيه أكثر من 14 ألف نازح غالبيتهم من أهالي سنجار وزمار.