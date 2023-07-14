زاخو.. أربع وفيات غرقا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في زاخو يوم الجمعة مصرع ثلاثة أشخاص غرقا في حدود الادارة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الشخص الاول هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما و قد غرق في نهر واقع بقرية (دولا) بحدود زاخو وقد تم انتشال جثته".

واضاف ان " الشخص الثاني يبلغ من العمر 14 عاما حيث قضى غرقا في نهر ابراهيم الخليل الواقع بمجمع باكرمان وقد تم العثور على جثته".

وتابع البيان ان "الحالة الثالثة هي لطفل غرق في مشروع ماء زاخو ولم يتم العثور على جثته حتى الآن".

وفي السياق أفاد مصدر محلي باربيل يوم الجمعة ان طفلا قضى غرقا في نهر الزاب الكبير .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "الطفل يبلغ من العمر 13 عاما و قد تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثته من النهر".