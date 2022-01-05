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"زاخو" تصدر قرارات جديدة تخص مكافحة فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-05T12:05:45+0000
"زاخو" تصدر قرارات جديدة تخص مكافحة فيروس كورونا

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة بإقليم كوردستان يوم الأربعاء قرارات جديدة تتعلق بالإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة الوباء.

والقرارات الصادرة وفق الآتي:

1_ تمديد المهلة الممنوحة للموظفين العسكريين والمدنيين للتطعيم ضد فيروس كورونا الى العشرين من كانون الثاني الجاري وضرورة التلقيح قبل اتخاذ الاجراءات بهذا الخصوص .

2_ فرض شرط التلقيح او الفحص المختبري الاجباري على السائحين الداخلين الى عبر النقاط الحدودية.

3_ الزام الوفود السياحية بجلب الفحص المختبري لكورونا قبل مرور 48 ساعة او جلب بطاقة التلقيح.

4_ اللجنة العليا لمواجهة كورونا قررت اصدار تعليمات جديدة في الأيام القادمة بشأن فتح قاعات التعزية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والوحدات الإدارية.

5_ إلزام المواطنين من الملقحين وغير الملقحين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة كالمؤسسات الحكومية والاسواق والمطاعم والمواقع التجارية والشركات والمواقع المغلقة الخاصة . وتطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر.

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