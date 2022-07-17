زاخو تخطط لاستقطاب قرابة 600 الف سائح في العام 2023

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في إدارة منطقة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها تخطط لاستقطاب قرابة 600 ألف سائح من داخل وخارج العراق خلال العام المقبل.

وقال جيا امين مدير سياحة زاخو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن 22 و683 سائحا ممن يحملون الجواز التركي او الاجنبي زاروا زاخو من معبر ابراهيم الخليل الحدودي خلال عطلة العيد.

وتوقع المسؤول المحلي، أن تصل أعداد السياح لزاخو في نهاية العام الحالي إلى 270 الف سائح، قائلا: إن هذا ما لم تسجله ادارة المنطقة في السنوات الماضية.

وتابع بالقول ان خطة المديرية وإدارة المنطقة رفع اعداد السياح لـ 500 - 600 الف شخص خلال العام 2023 ، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع السياحية.