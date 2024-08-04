زاخو.. انتشال جثة رجل مجهول من نهر الخابور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في ادارة زاخو المستقلة اليوم عن انتشال جثة رجل أجنبي من نهر الخابور بالقرب من قرية قرولا.

وفي بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز؛ قالت المديرية إن "غرفة عمليات الدفاع المدني في زاخو، تلقت بلاغا في تمام الساعة الثالثة عصرا يفيد بوجود جثة رجل في نهر الخابور قرب قرية قرولا، فتم على الفور تحريك فريق الغطاسين المتخصص التابع لمديريتنا إلى موقع الحادثة".

وأضاف ان "فرق الدائرة تمكنت من انتشال جثة رجل يبدو انه اجنبي الجنسية يبلغ من العمر حوالي 38 عاما".

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثة الى مستشفى الطب العدلي في زاخو لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد هوية المتوفى وأسباب الوفاة.