زاخو.. العثور على جثة شخص أجنبي الجنسية قضى غرقاً

شفق نيوز - زاخو

أفاد مصدر حكومي، يوم الخميس، بأن السلطات المختصة عثرت على جثة شخص أجنبي في قرية "تيسانا" التابعة لناحية "باتيل" ضمن إدارة زاخو المستقلة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجثة تعود لشخص يتراوح عمره بين 25 - 35 عاماً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المتوفى يُرجّح أن يكون من العمال الوافدين العاملين في محافظة دهوك أو إدارة زاخو المستقلة، ومن المحتمل أن يكون من الجنسية البنغلاديشية، بناءً على المؤشرات الأولية والتدقيق في هويات العمالة بالمنطقة.

وأضاف أن التقديرات الرسمية تفيد بأن مياه نهر الخابور جرفت الجثة قبل العثور عليها في القرية المذكورة، حيث وصلت فرق الدفاع المدني والغواصون وقوات الشرطة إلى الموقع، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق موسع بالحادث.

وبين المصدر أن التحقيقات الأولية ترجح أن المتوفى كان يحاول عبور الحدود بصورة غير قانونية، أسوة بحالات مماثلة تُسجّل بين الحين والآخر، مرجحاً أنه سقط في النهر بسبب عدم معرفته بطبيعة المنطقة الجغرافية أو عدم إتقانه السباحة، مما أدى إلى وفاته غرقاً.