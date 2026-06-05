زاخو.. العثور على جثة شاب غرق قبل 48 يوماً

شفق نيوز- زاخو

أفاد مصدر امني في إدارة زاخو المستقلة، يوم الجمعة، بالعثور على جثة شاب غرق في نهر الخابور قبل 48 يوماً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من العثور على جثة الشاب البالغ من العمر 18 عاما بالقرب من منطقة شينافا التابعة لإدارة زاخو المستقلة، بعد نحو 48 يوما من فقدانه اثر سقوطه في مياه نهر الخابور قرب مبنى قائمقامية زاخو".

وأضاف المصدر أن "الجثة نقلت إلى قسم الطب العدلي في مستشفى الطوارئ بمدينة زاخو لإتمام الإجراءات القانونية والطبية، قبل تسليمها إلى ذويه".

وبين أن "ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور وقت الحادث إلى أكثر من ستة أمتار إلى جانب شدة جريان المياه وعكورتها، كان من أبرز الأسباب التي أعاقت العثور على الجثة خلال الفترة الماضية".

وأشار المصدر إلى أن "هذه تعد حالة الغرق الثامنة المسجلة ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة منذ بداية العام الحالي"، لافتا إلى أن "بعض الحالات كانت ناجمة عن حوادث عرضية، فيما سجلت حالات أخرى لأسباب مختلفة".