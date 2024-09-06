زاخو.. الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من نهر الخابور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن انتشال جثة شخص غرق في نهر الخابور.

وأفادت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً من أهالي مدينة الموصل كان في رحلة سياحية عندما غرق في نهر الخابور بالقرب من قرية كوفكي التابعة لناحية باتيفا.

وأشارت إلى أن جثة الشاب تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في زاخو لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجددت مديرية الدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند الاقتراب من ضفاف الأنهار، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزيتها التامة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة على مدار الساعة.