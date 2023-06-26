زاخو.. الخابور يبتلع مراهقين اثنين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في ادارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن مصرع مراهقين اثنين في نهر الخابور وسط مركز مدينة زاخو اثناء محاولتهما السباحة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين قرب جامع الحاج ابراهيم عندما غرق المراهقان في نهر الخابور وسط مدينة زاخو.

وأضاف البيان ان فرق الانقاذ التابعة للمديرية باشراف الرائد جمال حسن خليل توجهت على الفور الى مكان الحادث بعد تلقيها نداء استغاثة.

واشار البيان الى ان فريق الانقاذ تمكن من العثور على جثة احد المراهقين وقامت بنقله الى المستشفى، مبينا ان البحث لازال جاريا عن الغريق الآخر.