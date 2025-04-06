زاخو: استقبلنا 41 ألف سائح خلال عطلة عيد الفطر (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في إدارة زاخو، يوم الأحد، عن وصول عدد السائحين خلال عطلة عيد الفطر إلى 41 ألفا، بينهم من خارج العراق.

وقال مسؤول الاعلام في المديرية، بيورا سندي، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 17 ألف سائح جاؤوا من محافظات إقليم كوردستان في حين تجاوز عدد الزوار من بقية المحافظات العراقية 22 ألفا، كما دخل نحو 1150 سائحا الى مدينة زاخو عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي".

وأضاف أن "مديرية السياحة في زاخو اعدت خطة مسبقة لاستقبال السياح، بدأت قبل ايام من حلول العيد وذلك بالتنسيق مع عدد من الدوائر والمؤسسات المعنية، وتضمنت الخطة تشكيل لجان ميدانية قامت بجولات على المواقع السياحية للاطلاع على جاهزيتها وتوفير الاجواء الملائمة للزوار بما يضمن لهم تجربة سياحية امنة وممتعة".

وقد استقبلت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، خلال عطلة عيد الفطر التي امتدت لسبعة أيام، أكثر من 76 ألف سائح، فيما استقبلت محافظة السليمانية 50 ألف سائح.