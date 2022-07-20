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إزاحة الستار عن أكبر سوق خضارفي كوردستان.. تؤمن الغذاء لـ3 ملايين شخص

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-20T08:22:03+0000
إزاحة الستار عن أكبر سوق خضارفي كوردستان.. تؤمن الغذاء لـ3 ملايين شخص

شفق نيوز / أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، يوم الأربعاء، الانتهاء من إنشاء أكبر سوق خضار- علوة- لبيع الخضر والفواكه على مستوى محافظة أربيل والإقليم.

وذكر شكري، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العلوة أنشئت في موقع استراتيجي، حيث يطل المشروع على جميع محافظات إقليم كوردستان، وهناك دعوة لمحافظات وسط وجنوب العراق، للتبادل التجاري للسلع والمواد الغذائية والخضروات".

وأضاف أن "هذه العلوة تمتلك طاقة خزنية للغذاء في إقليم كوردستان، لأكثر من أربعة أشهر وبالتالي تؤمن الغذاء لنحو ثلاثة ملايين مواطن"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع، يضم أكثر من 1500 قاعة، ويضم مختبراً عالمياً لفحص الأكلات صحياً".

ومصطلح العلوة يُطلق محليا في العراق على السوق الكبيرة التي تضم محال ومتاجر لبيع الخضر والفواكه بالجملة.

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