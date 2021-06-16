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رأي كوردستاني فرنسي في العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-16T18:39:45+0000
رأي كوردستاني فرنسي في العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اقليم كوردستان ووفد عسكري فرنسي، يوم الاربعاء، ضرورة استمرار العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة ضد مقرات تنظيم "داعش"

وقال الشيخ جعفر نائب رئيس الاقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه استقبل اليوم، الكولونيل اشيل قائد القوات الفرنسية في التحالف الدولي ضد داعش.

وأوضح أنه تم التاكيد على دعم قوات البيشمركة في هزيمة داعش، والاشادة بالعملية الاخيرة في تدمير انفاق داعش بدعم القوات الفرنسية.

كما اكد الطرفان، وفق البيان، على "ضرورة استمرار العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة ضد مقرات داعش".

 

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