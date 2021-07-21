رئيس وزراء اليونان يعتذر لتأجيل زيارته إلى العراق وكوردستان

شفق نيوز/ قدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الاربعاء، اعتذاره لتأجيل زيارته المرتقبة إلى العراق وإقليم كوردستان، مبدياً رغبته بالزيارة "في وقت مناسب".

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان أجريا، اليوم، اتصالاً هاتفياً بحثا من خلاله العلاقات بين العراق والإقليم وبين اليونان، وأكد الجانبان رغبتهما في تقوية مجالات العلاقات والشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقدم رئيس وزراء اليونان، وفق البيان، اعتذاره لتأجيل زيارته المرتقبة إلى العراق وإقليم كوردستان، مبدياً رغبته في القيام بالزيارة في وقت مناسب مستقبلاً.

وشغلت المستجدات الأخيرة لتفشي فايروس كورونا، أوضاع العراق والمنطقة عموماً ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك جانباً آخر من الاتصال الهاتفي بين الجانبين، بحسب البيان.