رئيس هيئة النزاهة في كوردستان: "والله بيلا تيلا" الحرب على الفساد قد بدأت

شفق نيوز/ أعلن أحمد أنور، رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، وحيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، عن عزمهما محاربة الفساد في جميع أنحاء العراق.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في أربيل اليوم، حضرته وكالة شفق نيوز، قال أنور: "والله بيلا تيلا"، الحرب على الفساد قد بدأت اليوم.

وهي عبارة باللغة الكوردية تعني "بدون أي تبرير" أو "بلا أي عذر"، في إشارة إلى بدء حملة مكافحة الفساد بدون تساهل.

هذا و أعرب رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن دعمه لجهود الهيئة في مكافحة الفساد.