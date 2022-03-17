رئيس هيئة الاستثمار الكوردستانية في ألمانيا لجذب الشركات الكبرى للإقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، محمد شكري محمد سعيد، يوم الخميس، مع شركات ومستشارين في الحكومة الالمانية، جذب المستثمرين الألمان إلى الإقليم.

وقال سعيد الذي وصل اليوم إلى ألمانيا في زيارة رسمية، لوكالة شفق نيوز عبر اتصال هاتفي، إنه سيجري لقاءات واجتماعات مع مستشارين اقتصاديين في الحكومة الألمانية وكبريات الشركات الألمانية.

وبين ان الهدف من الزيارة هو جذب انتباه الشركات الألمانية لإقليم كوردستان والاجتماع مع عدد من الشركات والبحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإقليم والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للمستثمرين والشركات الأجنبية.

وأشار الى ان الزيارة تستمر لأربعة أيام.