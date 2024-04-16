رئيس كوردستان يؤكد أهمية إجراء انتخابات الإقليم بمشاركة الأطراف كافة

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وسفير فرنسا لدى العراق، يوم الاثنين، على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بمشاركة الأطراف كافة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع، ظهر اليوم، مع سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل وبحث معه الأوضاع الداخلية للإقليم، وعلاقات فرنسا مع العراق وكوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد".

وفي محور آخر للاجتماع، قال البيان، إن الجانبين شددا على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بمشاركة الأطراف كافة، وقيم الجانبان إيجابياً تطورات الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وأشار البيان إلى أن أوضاع المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت جانباً آخر من الاجتماع.