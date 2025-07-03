رئيس كوردستان يؤكد رغبة الإقليم في تعزيز التعاون مع فنلندا

شفق نيوز – أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، سفيرة فنلندا لدى العراق، آنو ساريلا، في لقاء توديع بمناسبة انتهاء مهامها.

وأعرب بارزاني خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن شكره وتقديره لسفيرة فنلندا على جهودها في تعزيز العلاقات بين فنلندا والعراق، متمنياً لها النجاح في مهامها الجديدة، ومؤكداً رغبة إقليم كوردستان في توطيد التعاون المشترك مع فنلندا في مختلف المجالات.

بدورها، أشادت السفيرة ساريلا بالتعاون الذي حظيت به مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان وفريقها، مؤكدة حرص بلادها على تطوير علاقاتها مع العراق والإقليم، ورغبتها في توسيع أوجه التعاون مستقبلاً.

وشهد اللقاء مناقشة عدة محاور، من بينها العلاقات بين أربيل وبغداد، وكذلك دور وحضور المرأة في إقليم كوردستان.