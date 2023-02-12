رئيس كوردستان يوقع كتاب عزاء ضحايا الزلزال في القنصلية التركية.. صور

شفق نيوز/ وقع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، كتاب العزاء في القنصلية العامة التركية بمدينة أربيل، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر في 6 فبراير/ شباط.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زار ، اليوم، القنصلية العامة التركية في أربيل لحضور تعزية ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا وسوريا.

وسجل بارزاني خلال الزيارة برقية تعزية، قدم خلالها تعازيه باسمه وباسم اقليم كوردستان شعباً وحكومة إلى القيادة التركية على هذه الكارثة المفجعة جراء الزلزال المدمر في عشر مدن تركية و عدة مدن في سوريا.

وأكد بارزاني، على وقوف إقليم كوردستان مع جميع الإنسانية بقلب وعقل حزين، مشيراً إلى أن عقولنا وقلوبنا مع الشعب التركي وأهالي آلاف الضحايا الذين لن ننسى أبداً الصور المأساوية للدمار في المدن.

كما اكد رئيس اقليم كوردستان، أن الاقليم على استعداد لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة.

من جانبه عبر القنصل العام التركي عن امتنان بلاده لمشاركة وتعاون رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في العزاء وموقف إقليم كوردستان شعبا وحكومة لمساعدة الضحايا.

يشار إلى أن إقليم كوردستان قد أرسل عشرات الفرق الإغاثية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، ودمر عدداً كبيراً من المباني.