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رئيس كوردستان يهنئ بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-14T11:48:28+0000
رئيس كوردستان يهنئ بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في نص التهنئة: "اهنئ وأبارك لاخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة، راجياً لسموه التوفيق والسداد في مهامه، ولشعب الامارات الشقيق دوام الامن والرفاه والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك بيننا".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، محمد بن زايد رئيساً جديداً للبلاد، خلفاً لأخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي الجمعة.

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