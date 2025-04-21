رئيس كوردستان ينعى البابا فرنسيس: إرثه سيبقى مصدر أمل وسلام

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، عن حزنه العميق لرحيل البابا فرنسيس، مشيداً بمكانته الإنسانية وزيارته التاريخية إلى العراق والإقليم عام 2021.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "أشعر بحزن عميق لرحيل قداسة البابا فرنسيس، ذلك الرجل الذي تجسدت فيه التواضع والرحمة والشجاعة الأخلاقية"، مؤكدا "سأظل أعتز بلقائنا وبصلواته من أجل السلام في كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف أن "إرثه سيبقى مصدر أمل وسلام وكرامة إنسانية للأجيال القادمة"، مؤكداً أن "زيارته التاريخية والشجاعة إلى العراق وإقليم كوردستان في عام 2021 كانت فعلًا عميقًا من الإيمان والتضامن، وستظل محفورة في ذاكرتنا جميعًا بكل احترام وامتنان".

وختم بارزاني بيانه بالقول: "نسأل الله أن يتغمد روحه الطاهرة بسلام أبدي".

وأعلن الفاتيكان، يوم الاثنين، أن البابا فرانسيس، توفي عن عمر يناهز 88 عاماً.