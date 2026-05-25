رئيس كوردستان يمنح رتبة ملازم لـ210 خريجين ويقرّ ترفيع 95 منتسباً في الآسايش

شفق نيوز- اربيل

أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مرسوماً بمنح رتبة ملازم لـ210 مشاركين في الدورة الخامسة لتخريج الضباط بالكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان، إلى جانب قرار بترفيع 95 من ضباط الصف في مؤسسة آسايش الإقليم.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن بارزاني، بصفته القائد العام لقوات البيشمركة، وقّع المرسوم عقب اختتام الدورة الخامسة لتخريج الضباط في الكلية العسكرية الثالثة.

وأضاف أن مرسوماً آخر تضمّن ترفيع 95 من ضباط الصف على ملاك مؤسسة آسايش إقليم كوردستان – المديرية العامة للآسايش، مؤكداً دخول المرسومين حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم.