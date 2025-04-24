رئيس كوردستان يلتقي محافظ البصرة ويبحثان آفاق التعاون بين المحافظات

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، محافظ البصرة أسعد العيداني في مدينة أربيل.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة اقليم كوردستان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد بحثا سبل تعزيز التعاون بين محافظات إقليم كوردستان ومحافظة البصرة، وأكدا أهمية توطيد التنسيق بين المحافظات العراقية.

وأشاد العيداني، خلال اللقاء، بالتقدم والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان، معبراً عن تطلع البصرة إلى تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من تجربة الإقليم في مجالات الإدارة والتخطيط والخدمات.