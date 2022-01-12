رئيس كوردستان يعزي معروف بوفاة والدته

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، تعازيه الى وزير شؤون المكونات آيدن معروف بوفاة والدته.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الاقليم وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قدم تعازيه ومواساته خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم، مع وزير شؤون المكونات في حكومة الإقليم آيدن معروف لوفاة المغفور لها والدته".

وإلى جانب التعبير عن مواساته ومشاركته إياهم أحزانهم، أشار البيان إلى بارزاني دعا الباري تعالى أن يتغمد روح الفقیدة برحمته وعطفه ويلهم عائلتها وذويها الصبر والسلوان.

من جهته عبر آيدن معروف عن شكره وامتنانه وعائلته للرئيس نيجيرفان بارزاني ومشاركته لهم العزاء.