رئيس كوردستان يعزي بوفاة احد اعيان عشيرة جاف الكوردية

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة "كسرا جاف" أحد أعيان عشيرة جاف الكوردية.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني اجرى اتصالا هاتفيا اليوم، مع خسرو جاف بوفاة شقيقه كسرا جاف واوصل تعازيه إليه وإلى عائلته".

واضاف البيان ان "بارزاني ابتهل خلال الاتصال بالرحمة للفقيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ".

من جانبه عبر خسرو جاف، عن شكره لاتصال نيجيرفان بارزاني وتعازيه بشقيقه.

وتوفي اليوم "كسرا جاف" عن عمر ناهز 71 عاما في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ويُعد من أعيان عشيرة جاف الكوردية.