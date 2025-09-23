رئيس كوردستان يصدر أمراً إقليمياً بتحديث قضاء وناحية

شفق نيوز- اربيل

أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء مرسوماً إقليمياً يقضي باستحداث قضاء رزكاري ضمن إدارة گرميان المستقلة، ليشمل الحدود الحالية لناحية رزكاري.

وفي مرسوم إقليمي آخر، ومن أجل تقديم خدمات أفضل لسكان المنطقة، أصدر نيجيرفان بارزاني اليوم أيضاً قراراً باستحداث ناحية آفكان ضمن إدارة زاخو المستقلة.

وسيُسهم استحداث قضاء رزكاري في گرميان وناحية آفكان في زاخو بدعم وتطوير الخدمات المقدمة لسكان تلك المناطق في مختلف المجالات، وبأن يكون استجابة أفضل لمطالب وتطلعات المواطنين في تلك الإدارات.