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رئيس كوردستان يشكر فنلندا لدعمها الاقليم منذ 2015

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T10:47:57+0000
رئيس كوردستان يشكر فنلندا لدعمها الاقليم منذ 2015

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، شكره الى فنلندا لدعمها الاقليم في قتال "داعش" منذ العام 2015.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل اليوم، "لماتي لاسيلا" السفير الفنلندي الجديد في العراق، مبيناً أن بارزاني قدم شكر وتقدير الاقليم الى فنلندا لدعها كوردستان عام 2015  في اطار التحالف الدولي  ضد داعش.

وبحسب البيان، فأن الاجتماع شهد بحث الانتخابات العراقية المبكرة وخطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، واستعداد ومكانة الاقليم في العملية السياسية العراقية وأهمية الاستقرار السياسي في البلاد ومسألة الهجرة والمهجرين واوضاع المنطقة بشكل عام.

وأشار البيان إلى أن السفير الفنلندي أكد أن بلاده تنظر بأهمية لعلاقاتها مع العراق واقليم كوردستان، وتتمنى أن تتطور في جميع المجالات.

ونقل البيان عن السفير الفنلندي تأكيده، أن بلاده وفي اطار التحالف الدولي ستستمر في تقديم الدعم والمساعدة للعراق واقليم كوردستان.

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