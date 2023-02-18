رئيس كوردستان يشكر المانيا على دعمها العسكري والإنساني للعراق والإقليم

شفق نيوز/ أثنى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، على الدعم العسكري والإنساني الذي قدمته ألمانيا وبرلمانها للعراق وإقليم كوردستان، بالاضافة الى تمديد تفويض القوات الألمانية العاملة في إطار التحالف الدولي للقضاء على "داعش".

وقالت رئاسة اقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني اجتمع، قبل ظهر اليوم، في إطار جدول اعماله لمؤتمر ميونخ للأمن، مع وفد من البرلمان الألماني، مبينا أن الاجتماع ضم برلمانيين من حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والاتحاد الاشتراكي المسيحي CSU وبرئاسة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني توماس إيرندل.

وبحسب البيان، فقد بحث المجتمعون علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والحرب على الإرهاب ومواجهة خطر وتهديد داعش، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة.

وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير للدعم العسكري والإنساني الذي قدمته ألمانيا وبرلمانها للعراق وإقليم كوردستان، وأثنى مجدداً على تمديد تفويض القوات الألمانية العاملة في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش في العراق وإقليم كوردستان وعلى إقراره جرائم القتل الجماعي التي استهدفت الإيزديين على أنها جرائم إبادة عرقية.

من جانبه، قيّم وفد البرلمان الألماني عالياً دور إقليم كوردستان في محاربة الإرهاب وهزيمة داعش، وأكد أن ألمانيا، بصفتها شريكاً، تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتدعم أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة بينهما.

وأشار البيان إلى أن تداعيات الحرب في أوكراينا، وأوضاع الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه العالم، شكلت محوراً آخر للاجتماع.