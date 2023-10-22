رئيس كوردستان يشارك بحفل تخرج طلاب جامعة سوران: بعد 14 عاما بدأنا ننظر دورها بالمنطقة

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بحفل تخرج طلاب جامعة سوران في إدارة سوران المستقلة ضمن الإقليم.

ووصل نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم، إلى ادارة سوران المستقلة حيث جرى استقباله من قبل طفلتين من ذوي الشهداء.

وقال نيجيرفان بارزاني، في كلمة ألقاها بالمناسبة، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه من المفرح جدا أن نكون موجودين هنا في حفل تخرج 1366 شابا من شبابنا، موضحاً أنه في العام 2009 عندما قررنا افتتاح هذه الجامعة كنا ننتظر هذا اليوم و هذا كان جزءا من برنامج الحكومة لخدمة المنطقة .

وبين نيجيرفان بارزاني: عام 2009 عندما قررنا افتتاح هذه الجامعة ضمن برنامجنا الحكومي لخدمة هذه المنطقة، كنا ننتظر هذا اليوم الذي تكون فيه الجامعة وطلابها لهم دور في هذه المنطقة

وتابع نيجيرفان بارزاني، الان و بعد 14 عاما أصبحنا نرى دور الجامعة على هذه المنطقة، مؤكدا أن منطقة سوران ومحيطها مركز مهم للثورات الكوردستانية ومكانا للمناضلين الذين ضحوا بانفسهم في سبيل الحرية واليوم عندما تتخرج دفعة يعد نتاج تضحية هذه المنطقة.

وخاطب نيجيرفان بارزاني الخريجين قائلاً: لا تظنوا بحصولكم على الشهادة قد انتهت مهمتكم، بل هذه بداية خدمة الوطن والبناء، حيث أن كلاً منكم يجب أن يتقدم في مجاله ويشارك بشكل فعال في تطوير البلاد، مضيفاً أنتم قادة المستقبل ومستقبل البلاد بايديكم وعلى عاتقكم، انتم اليوم ترون مستقبل البلاد بالعلم والخدمة والعمل بالاخلاص والوطنية لذا فإن مسؤوليتكم كبيرة وتحتاج الى جهود وعمل جدي.

وتابع، نحن متأكدون من أنكم ستكونون على قدر المسؤولية، وبوجود ابناء مثلكم سيكون مستقبل كوردستان أفضل وسيكون اكثر اشراقا بشكل مؤكد، مشددا أن شباب كوردستان يجب ان يحاولوا في سبيل مستقبل أفضل وأن لا يسمحوا ابدا بان تجعل منكم الأزمات والمشاكل يائسين وان لا تسمحوا بانتشار الفكر المتطرف.

وقال أيضا، تأكدوا بان الازمات ستمر وبجهودكم و جهود اهالي كوردستان سنصل الى مستقبل افضل.