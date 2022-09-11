رئيس كوردستان يستذكر هجمات 11 سبتمبر 

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، هجمات 11 سبتمبر/ ايلول التي استهدف برج التجارة العالمي في ولاية نيويورك الأمريكية.

وجدد بارزاني في تغريدة له على موقع التواصل تويتر، تأكيده على تضامن إقليم كوردستان، مع الولايات المتحدة في الذكرى الـ 21 لهجمات 11/9 الإرهابية.

وأضاف "لا يزال الإرهاب يشكل تهديدا عالميا ويجب أن نبقى متحدين في مواجهته وهزيمته".

ويوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر/ ايول 2001، استهدفت تلك الهجمات برج التجارة العالمي، بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة.

وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.