رئيس كوردستان يرحب بالسفير التركي الجديد ويؤكد دعم الإقليم لمهمته

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، السفير التركي الجديد لدى العراق أنيل بورا إينان.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد تمنى بارزاني للسفير الجديد التوفيق، معرباً عن دعم إقليم كوردستان له في إنجاح مهمته.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن سعادته بتعيينه في هذا المنصب، وأكد استعداد تركيا لتطوير العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان في جميع المجالات.

ووفق البيان فقد ناقش الجانبان الأوضاع الداخلية في العراق وإقليم كوردستان، وآخر التطورات في المنطقة.