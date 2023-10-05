نيجيرفان بارزاني يبحث الزيارة المرتقبة لماكرون إلى العراق مع مسؤول في الإليزيه

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن الشكر والتقدير لدور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ودعم فرنسا للعراق والإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، ليلة الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريك دوريل.

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون المرتقبة للعراق، جرى تبادل الآراء حول علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على أهمية علاقات فرنسا مع العراق وإقليم وأشارا إلى دور فرنسا ومشاركتها الفعالة في التحالف الدولي للقضاء على داعش، واتفق الجانبان في الرأي بضرورة وأهمية دعم فرنسا للعراق في المرحلة الحالية.

وبشأن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان شدد الجانبان على أهمية التلاحم ووحدة الصف بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان ووحدة كلمتها وموقفها في بغداد، وتناولا العلاقات بين أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير لدور الرئيس ماكرون ودعم فرنسا للعراق وإقليم كوردستان.

وبخصوص المشاكل مع بغداد أكد أن إقليم كوردستان مستعد دائماً للحل على أساس الدستور ووفق ما يمليه النظام الاتحادي.

وأشار البيان إلى أن أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار ودول المنطقة، وأحدث مستجدات حرب داعش في العراق وسوريا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للقاء.