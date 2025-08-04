رئيس كوردستان يثمن جهود مؤسسة بارزاني الخيرية في ذكرى تأسيسها العشرين

شفق نيوز– أربيل

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تهنئة إلى مؤسسة بارزاني الخيرية بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيسها، مشيدًا بدورها الإنساني ومساهماتها الخيرية خلال العقود الماضية.

وقال بارزاني في بيان رئاسي ورد إلى وكالة شفق نيوز: "بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة بارزاني الخيرية، أتوجه بالتهنئة القلبية والحارة إلى المسؤولين والإداريين والموظفين في المؤسسة، وأعبر عن تقديري لجهودهم في كل ما قدموه من واجبات وخدمات إنسانية وخيرية للمجتمعات، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق".

وأضاف، أن أعمال المؤسسة خلال عشرين عاماً "شكّلت نموذجاً يحتذى به في الإنسانية والإحسان، وأبرزت القيم الرفيعة للروح البشرية، وكانت مثالاً بارزاً في العمل الإنساني والمساعدة، مما جعلها موضع تقدير واحترام كبيرين".