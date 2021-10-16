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رئيس كوردستان يتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T13:29:25+0000
رئيس كوردستان يتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية

شفق نيوز/ توجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، توجه، بعد ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وأوضح البيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع خلال الزيارة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

وبين أنه سيبحث في هذه الاجتماعات سبل تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر والأوضاع في العراق والمنطقة عموماً ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

 

 

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