رئيس كوردستان يبحث مع القائم بالأعمال الأميركي تعزيز الشراكة

شفق نيوز- أربيلاستقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس، حيث جرى التباحث حول العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق والإقليم، إلى جانب الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال بيان لرئاسة الإقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء تطرق إلى الوضع الاقتصادي العام في العراق وكوردستان، والانتخابات العامة المقبلة، فضلاً عن المستحقات المالية ومرتبات موظفي الإقليم، إذ جرى التشديد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الملفات وبآلية موحدة.

وأكد هاريس خلال الاجتماع أهمية الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، مجدداً التزام بلاده بدعم العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

كما تناول اللقاء التهديدات الإرهابية والتصدي لهجمات تنظيم داعش، إلى جانب بحث التطورات في الشرق الأوسط بشكل عام، وذلك بحضور القنصل العام الأمريكي في الإقليم.