رئيس كوردستان: مصرون على تنفيذ اتفاق سنجار

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إصراره على تنفيذ "اتفاق سنجار" الذي ابرمته حكومتي المركز والإقليم مؤخراً، مشيرا إلى أنه سيكون بداية لحل جميع المشاكل.

وقدم بارزاني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في الاقليم، وحضرته وكالة شفق نيوز، "شكره الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على "اتفاق سنجار"، مؤكدا "ضرورة أن "يكون بداية لحل جميع المشاكل الاخرى من ضمنها كركوك".

وقال بارزاني، "اذا كنا نريد الاتفاق يجب علينا الحوار والتفاهم"، مشيراً إلى أن "اتفاق سنجار كان نتيجة هذا التفاهم، ونعتقد انه يخدم جميع المكونات، ولهذا نصر على تنفيذ اتفاق سنجار ونتمنى ان نصل الى اتفاق مشابه لجميع المشاكل التي نعانيها".

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.