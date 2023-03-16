رئيس كوردستان في ذكرى قصف حلبجة: الحلبجيون بحاجة للخدمات ويجب تعويضهم وفقاً للقانون

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، شكره للحكومة الاتحادية العراقية والجهات المعنية في العراق والإقليم لإكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، مؤكدا أن حلبجة والحلبجيين بحاجة إلى المزيد من الخدمات وتعويضهم وفقاً لقرارات المحاكم والقانون.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن رئيس الإقليم، وورد لوكالة شفق نيوز، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين على قصف حلبجة (الشهيدة) بالسلاح الكيمياوي.

وقال نيجيرفان بارزاني، إن "القصف الكيمياوي لحلبجة وصمة خزي وعار على جباه المجرمين، وهو عالمياً هوية وشاهد على مظلومية شعب كوردستان، ففي دقائق معدودات سلبت هذه الجريمة الروح من أكثر من خمسة آلاف إنسان بريء ومن الطبيعة وكل شيء، كما أصيب آلاف آخرون وتشردوا، لكن هذه الجريمة عجزت عن سلب شعب كوردستان إرادته الحرية".

وأضاف أن "بإحياء ذكرى هذه الفاجعة، يذكّر شعب كوردستان الأجيال الحالية وكل العالم بالتضحيات التي قدمها في سبيل الحرية، كما يضع العالم في مواجهة واجب أخلاقي وإنساني يقضي بتفعيل كل الجهود كي لا تتكرر جريمة مماثلة في أي مكان آخر".

وفي هذه الذكرى، قدم رئيس إقليم كوردستان، شكره الحكومة الاتحادية، وكل الجهات المعنية في العراق وإقليم كوردستان، على "إكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة"، مؤكداً أن "حلبجة والحلبجيين بحاجة إلى المزيد من الخدمات من كل الجوانب، ويجب أن لا يكون هناك تقصير في هذا، ويجب تعويضهم وفقاً لقرارات المحاكم والقانون".

وفي الختام، أعرب نيجيرفان بارزاني، عن أمله بـ"مستقبل أفضل للأجيال القادمة، خصوصا مع مواصلة العمل والجهد بإصرار من أجل توحيد الصفوف والتلاحم الذي هو حامي المكاسب والحقوق الدستورية والكيان الاتحادي لإقليم كوردستان".