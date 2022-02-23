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رئيس كوردستان: بقاء ظاهرة العنف ضد المرأة يسيء لسمعة الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-23T18:54:31+0000
رئيس كوردستان: بقاء ظاهرة العنف ضد المرأة يسيء لسمعة الاقليم

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، عن اسفه بشأن بقاء احصاءات قتل النساء والعنف ضد النساء بجميع انواعه مصدر قلق كبير، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعرض اسم وسمعة الاقليم والمجتمع الى الاساءة.

وجاء في بيان لرئيس الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في وقت يعبر عن اقصى درجات المواساة والتعازي لوالدي واسرة وذوي السيدة الراحلة ام الطفلين الصغيرين، يجدد التأكيد انه كدأبه الدائم يناهض ظاهرة العنف الاسري ويدين بكل الاشكال قتل النساء واضطهادهن وتعذيبهن تحت اية ذريعة.

وطمأن بارزاني الجميع، بأن المجرمين سيواجهون القانون وان جميع المؤسسات المختصة في اقليم كوردستان ستواجه بشكل اكثر فاعلية هذه الثقافة الرجعية، معرباً عن اسفه ان احصاءات قتل النساء والعنف ضد النساء بجميع انواعه مازالت مصدر قلق كبير وتعرض اسم وسمعة اقليم كوردستان والمجتمع الى الاساءة وهذا ما يحمل الجميع المسؤولية.

ونوه بارزاني أن جميع المؤسسات والاجهزة الرسمية والمجتمع ورجال الدين والمنظمات المدنية والإعلام لها مسؤولية مشتركة بأن يستمروا ويعملوا معا للاجتثاث والقضاء على هذه الثقافة الرجعية وتنمية الوعي وروح التسامح واللاعنف من اجل ضمان عدم تكرار استمرار هذه الجرائم الوحشية والقصص والاحداث المخيفة والا تتحول نساء وفتيات المجتمع الكوردستاني مرة اخرى الى ضحية لهذه الافة الاجتماعية.

 

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