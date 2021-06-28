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رئيس كتلة الجيل الجديد: لن اعتذر لرئاسة برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-28T08:59:13+0000
رئيس كتلة الجيل الجديد: لن اعتذر لرئاسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ منعت السلطات الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى برلمان كوردستان "مجدداً"، يوم الاثنين،  رئيس كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق من الدخول إلى قاعة البرلمان لعدم تقديمه اعتذاراً رسمياً على ما قام به من رفع فردتي حذائه أمام هيئة الرئاسة.

وقال كاظم فاروق في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى برلمان كوردستان وحضرته وكالة شفق نيوز، "لن اعتذر لرئاسة البرلمان حتى يسمحوا لي بالدخول"، مضيفاً "انا لا امثل نفسي فقط وانما امثل نحو 200 الف صوت من الذين صوتوا لنوابنا".

وأشار فاروق إلى أن "الديمقراطي والاتحاد الوطني يريدون ان نقدم لهم تنازلات ويضغطوا علينا ولن تنتازل".

وكان فاروق، قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة برلمان كوردستان ورما بهما في جلسة انعقدت في نهاية شهر آذار الماضي وغادر قبة البرلمان حافياً احتجاجاً على عدم منح مزيد من الوقت للحديث.

وقررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف وصفته بأنه "غير محترم"و "غير لائق".

 

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