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رئيس كتلة الجيل الجديد بعد منعه من الدخول لبرلمان كوردستان يضع شرطاً للاعتذار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T08:19:09+0000
رئيس كتلة الجيل الجديد بعد منعه من الدخول لبرلمان كوردستان يضع شرطاً للاعتذار

شفق نيوز/ منع برلمان كوردستان مرى أُخرى كاظم فاروق رئيس كتلة الحراك الجديد من الدخول للمبنى والمشاركة في الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء.

وقال فاروق في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "ليمنعوني من الدخول وهذا لا يهم ولكن إذا كانوا شجاعا فليمنعوا الحكومة من عدم استقطاع رواتب الموظفين".

وأردف بالقول "اذا اعتذر سراق المال العام من الشعب الكردي وقتها ساعتذر انا ايضا".

وكان فاروق قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة برلمان كوردستان ورما بهما في جلسة انعقدت في نهاية شهر آذار الماضي وغادر قبة البرلمان حافيا احتجاجا على عدم منح مزيد من الوقت للحديث.

وقررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق في حينها، انه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي اقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة الى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.

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