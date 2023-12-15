رئيس إقليم كوردستان يُهنيء الإيزيديين بعيد صوم "ايزي"

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الطائفة الإيزيدية بعيد صوم "ايزي".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة "نقدم تهانينا الحارة للسادة امير الايزديين والمجلس الروحاني والاخوات والاخوة الايزيديين في كوردستان والعراق وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد صوم ايزي، واتمنى ان يقضوا عيدا ملؤه السعادة والأمان السلم".

وأضاف أنه "في هذه المناسبة نكرر تٲكيدنا للاخوات والاخوة الايزيديين باننا سنبقى كما كنا داعما وحاميا لحقوقهم"، مؤكدا "نبذل قصارى جهدنا من اجل اعادة اعمار مناطقهم وان تبقى كورستان موطنا للتعايش السلمي لكافة المكونات".

و عيد صوم "ايزي" يصادف هذا العيد الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الجاري.

ويسبق هذا العيد صوم لمدة ثلاثة أيام يسمى (صوم ايزي) وفيه يمتنع الإيزيديون عن الأكل من الصباح وحتى المساء، ثم يأتي العيد حيث تقام الأفراح، وتتبادل الزيارات لتقديم التهاني بهذه المناسبة.