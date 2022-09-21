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رئيس إقليم كوردستان يؤكد على أهمية التعاون العسكري مع أمريكا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-21T11:52:17+0000
رئيس إقليم كوردستان يؤكد على أهمية التعاون العسكري مع أمريكا

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على أهمية التعاون العسكري بين وزارة البيشمركة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "يسعدني أن ألتقي بمساعدة وزير الدفاع الامريكي، وأن أشرف على توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة شؤون البيشمركة".

وأضاف "نحن ممتنون للدعم الأمريكي المستمر لإقليم كوردستان والعراق في الحرب ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق اليوم،  استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى في اللقاء، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع اليوم بين الجانبين حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني.

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