رئيس إقليم كوردستان يؤكد على تكاتف الكتل السياسية لتجاوز ازمة تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة الحوار والتعاون المشترك بين الأطراف العراقية للتوصل إلى تفاهمات تفضي لتشكيل الحكومة.

وذكر المكتب للرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له، وناقشا آخر التطورات السياسية في العراق وتأخر عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد.

وأكد بارزاني على ضرورة الحوار بين القوى والأطراف العراقية والتعاون المشترك بينها للتوصل إلى تفاهم واتفاق على تجاوز العقبات والمصاعب التي تعترض سبيل العملية السياسية في البلد.

واشار البيان الى ان المعارك والمواجهات في أوكرانيا وآثارها وتداعياتها، شكلت محوراً آخر للاجتماع، عبر خلاله الجانبان عن الأمل في نهاية قريبة للحرب والصدام.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.